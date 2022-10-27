В ГИБДД Москвы призвали запретить езду на электросамокатах детям

Евгений Логиновский рассказали о статистке с ДТП при участии СИМ.

В ГИБДД Москвы призвали запретить езду на электросамокатах несовершеннолетним гражданам. Соответствующей информацией поделился заместитель начальника регионального управления Евгений Логиновский, который выстукпил на круглом столе в Московской городской думе, посвященной вопросу использования средств индивидуальной мобильности. Специалист призвал принять постановление как можно скорее. Представитель ведомства пояснил, что за первые десять месяцев текущего года в городе зафиксировано 805 аварий с участием СИМ. Из них 200 эпизодов - в октябре. Жертвами трагедий стали три человека.

Исключить возможность использования СИМ лицами, не достигшим совершеннолетнего возраста. Это нужно сделать как можно быстрее... Евгений Логиновский, замглавы ГИБДД по столице

Евгений Логиновский добавил, что за этот период произошло 271 ДТП на СИМ с участием несовершеннолетних, из которых 213 - с детьми до 16 лет.

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Фото и видео: Telegram / Пул N3