В Пентагоне заявили об отсутствии со стороны РФ уведомлений об учениях стратегических сил

Патрик Райдер не назвал ситуацию "необычной".

В Пентагоне заявили об отсутствии со стороны России уведомлений об учениях собственных стратегических сил. Об этом журналистам в Вашингтоне в рамках регулярного брифинга в американском оборонном министерстве рассказал генерал ВВС США, официальный представитель Патрик Райдер. Чиновник добавил, что не исключает того, что тренировки будут произведены в ближайшее время. Однако никаких официальных данных от Москвы власти США не получали.

На данный момент мы не получали каких-либо уведомлений. Из прошлого опыта мы знаем, что учения, вероятно, пройдут скоро, но на данный момент никаких уведомлений не было. Патрик Райдер, генерал США

Эксперт добавил, что текущая ситуация не является необычной, так как Москва уведомляет США о проводимых мероприятиях в зависимости от вида военных учений. Пентагон продолжит следить за обстановкой. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, считают ли в Вашингтоне отсутствие официального уведомления об учениях признаком "нехватки коммуникации".

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News