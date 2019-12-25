Джон Кирби заявил, что силы США и НАТО покинут Афганистан к 11 сентября.

В Пентагоне заявили, что сроки завершения вывода войск США из Афганистана не изменились. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. По его информации, контингент Вашингтона и сил НАТО должен покинуть страну на Ближнем Востоке к началу сентября. Таким образом чиновник прокомментировал слухи в СМИ о том, что США могут заверить процесс уже в середине июля.

Намерение президента совершенно ясно - полностью завершить вывод войск в начале сентября. Мы идем заданным темпом, мне больше нечего добавить относительно расписания. Я видел эти сообщения , но не собираюсь спекулировать по поводу конкретного времени завершения. Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона

Напомним, что американский лидер Джо Байден 14 апреля принял решение завершить операцию в Афганистане. Эта военная кампания стала самой продолжительной зарубежной в истории США. Силы Вашингтона и Североатлантического альянса покинут Афганистан к 11 сентября. Основные боевые части покинули страну еще в 2014 году. К текущему моменту американцы вывели из Афганистана около 25 процентов оставшегося там военного контингента.

Пентагон не подтвердил передислокацию авианосца Ronald Reagan на Ближний Восток.

Фото и видео: YouTube/Defense Flash News