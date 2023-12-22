Кристофер Каволи оценил дефицит боеприпасов ВСУ на поле боя.

В американской администрации при президенте Джо Байдене оценивают, что киевский режим из-за нехватки оружия и боеприпасов уступает в настоящее время России по огню артиллерии в пропорции пять к одному. Соответствующими статистическими данными с местными законодателями поделился главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в европейском регионе, американский генерал Кристофер Каволи. Иностранный чиновник выступил перед на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США. Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы Украины теперь вынуждены нормировать имеющиеся у себя снаряды.

Теперь они уступают российской стороне по количеству выстрелов в пропорции один к пяти. Так что россияне выпускают в пять раз больше артиллерийских снарядов по украинцам, чем украинцы способны выпустить в ответ. Кристофер Каволи, генерал США

Кристофер Каволи заметил, что показатель превратится в десять к одному в течение следующих недель. Эксперт добавил, что сейчас не говорит о гипотетических возможностях. Он заметил, что детали готов раскрыть политикам за закрытыми дверями.

Пентагон прогнозирует, что у Киева скоро закончатся артиллерийские снаряды и ракеты ПВО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now