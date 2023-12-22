Кристофер Каволи призвал США возобновить поддержку ВСУ.

Запасы артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны у Вооруженных сил Украины "достаточно скоро" закончатся в том случае, если американское оборонное министерство не возобновит свои военные поставки для армии киевского режима. Такие сведения перед местными законодателями предоставил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в европейском регионе, американский генерал Кристофер Каволи. Иностранный чиновник выступил перед на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

Если мы не продолжим поддерживать Украину, то у Украины достаточно скоро закончатся артиллерийские снаряды и перехватчики противовоздушной обороны. Кристофер Каволи, генерал США

В Пентагоне признали, что Украина почти полностью зависит от внешней поддержки.

Фото и видео: YouTube / Defense Now