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Пентагон прогнозирует, что у Киева скоро закончатся артиллерийские снаряды и ракеты ПВО

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Кристофер Каволи призвал США возобновить поддержку ВСУ.

Запасы артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны у Вооруженных сил Украины "достаточно скоро" закончатся в том случае, если американское оборонное министерство не возобновит свои военные поставки для армии киевского режима. Такие сведения перед местными законодателями предоставил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в европейском регионе, американский генерал Кристофер Каволи. Иностранный чиновник выступил перед на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

Если мы не продолжим поддерживать Украину, то у Украины достаточно скоро закончатся артиллерийские снаряды и перехватчики противовоздушной обороны.

Кристофер Каволи, генерал США

В Пентагоне признали, что Украина почти полностью зависит от внешней поддержки.

Фото и видео: YouTube / Defense Now 

Теги: артиллерия, военная помощь, всу, кристофер каволи, пво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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