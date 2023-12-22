В Пентагоне признали, что Украина почти полностью зависит от внешней поддержки

Кристофер Каволи призвал Запад объединиться ради поддержки Украины.

Украина в текущих военных действиях практически полностью зависит от поддержки со стороны коллективного Запада. Этот факт признал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в европейском регионе, американский генерал Кристофер Каволи. Иностранный чиновник выступил перед местными законодателями на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США. Он добавил, что в противном случае Украина потерпит поражение в региональном конфликте.

Тем временем Украина по-прежнему почти полностью зависит от внешней поддержки - даже для того, чтобы просто продолжать сражаться. Остроту нынешнего момента преувеличить невозможно. Кристофер Каволи, генерал США

В США заявили, что обсуждали с Украиной возможность внезапного контрнаступления Киева.

Фото и видео: YouTube / Defense Now