Группировка "Днепр" сообщила о поражении 15 плавсредств ВСУ на правом берегу Днепра

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции в течение суток уничтожила 15 различных плавательных средств Вооруженных сил Украины, находившихся на правом берегу реки Днепр. Дополнительно бойцы поразили 28 пунктов управления беспилотниками армии киевского режима. Отечественная авиация, артиллерия нанесли огневое поражение живой силе и технике противника. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 мая поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 позиций, орудий и минометов. Артиллерийским огнем и применением ударных БПЛА уничтожены 15 плавсредств. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Также ВСУ лишились двух бронированных машин, пяти станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), двух единиц автомобильной техники. Средства противовоздушной обороны и РЭБ успешно подавили и сбили семь разведывательных и ударных дронов противника. Военнослужащими поражены 52 наблюдательных пункта и пять складов материально-технического имущества ВСУ.

Пленный сдался после решения сослуживца подорваться на гранате.

Фото и видео: Минобороны России