В Пентагоне ушли от ответа на вопрос об ответственных за атаку на Крымский мост

Сабрина Сингх оценила атаку на Крымский мост.

Американское оборонное ведомство не располагает достаточной информацией об атаке на Крымский мост и не может сказать, кто стоял за ее организацией. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Я просто не могу подтвердить те или иные утверждения. Мы оставляем за Украиной право говорить об их операциях, но что касается подтверждения чего-либо в отношении этой атаки, на данный момент у меня нет для вас большей информации. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

США направят авианосец и истребители F-16 и F-35 в Ормузский пролив.

Фото и видео: YouTube / Defense Now