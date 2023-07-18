США направят авианосец и истребители F-16 и F-35 в Ормузский пролив

Thomas Hubner появится в зоне ответственности CENTCOM.

Американские власти направят в Ормузский пролив собственный авианосец USS Thomas Hubner с истребителями F-35 и F-16 для того, чтобы "мониторить ситуацию" и защищать национальные интересы США и свободу судоходства в регионе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного ведомства Сабрина Сингх.

В ответ на ряд недавних тревожных происшествий в Ормузском проливе министр обороны распорядился направить авианосец USS Thomas Hubner, истребители в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сабрина Сингх добавила, что Пентагон намерен расширить свое присутствие и возможность мониторить обстановку в регионе и прилегающих к нему водных территориях. Ранее иранское министерство по обороне публично опровергло сообщение коллег из США о том, что военно-морские силы исламской республики якобы попытались захватить два нефтяных танкера, плывущих в районе Ормузского пролива и открыли огонь по одному из кораблей, расположенных в международных водах у берегов Омана.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now