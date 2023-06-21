Минобороны США нашло возможность поставить Киеву оружие на $6 млрд

Сабрина Сингх рассказала о переоценке стоимости оружия.

Американское оборонное ведомство сможет потратить на поставки оружия Вооруженным силам Украины еще более шести миллиардов долларов за счет переоценки ранее переданной киевскому режиму военной помощи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 июня в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Чиновница уточнила, что в ходе надзорных мероприятий со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины были выявлены несоответствия в оценке снаряжения.

На 2023 финансовый год у нас подтверждены, по финальной оценке, 3,6 миллиарда долларов, а на 2022 финансовый год — 2,6 миллиарда долларов, что в совокупности — 6,2 миллиарда долларов. Сабоина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Американская чиновница уточнила, что речь идет о тех случаях, когда имела место "переоценка стоимости оборудования" предоставляемого из национальных запасов в адрес киевского режима.

В Пентагоне считают, что контрнаступление будет тяжелым для Украины.

Фото и видео: YouTube / Defense Now