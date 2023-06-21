В Пентагоне считают, что контрнаступление будет тяжелым для Украины

Сабрина Сингх оценила ожидания США от деятельности ВСУ.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины будет тяжелым для киевского режима, его ожидают потери в человеческом ресурсе и технике. Такое мнение в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 июня выразила в Вашингтоне заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Чиновница добавила, что на выполнение задач у ВСУ уйдет время, однако армия оснащена всем необходимым. В Пентагоне знают о том, что не исключены потери на поле боя.

Наша оценка была предельно ясной. Мы знаем, если вы видите продвижение боевых действий на восток, что это становится больше, чем боями на земле, - считает она. - <...> Мы знаем, что это будут тяжелые боевые действия. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

По словам Сабрины Сингх, власти США предоставили Украине необходимые для продолжения боевых действий виды вооружения. При этом в Пентагоне понимают, что "русские адаптируются" к ситуации.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now