Шеф Пентагона предупредил, что конфликт из-за Тайваня будет разрушительным

Ллойд Остин рассказал о том,что США хотят сохранить мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Возможный конфликт в Тайваньском проливе будет иметь разрушительный характер, поэтому американская администрация готова сохранять статус-кво в отношении острова с административным центром в Тайбэе. Соответствующее заявление в рамках выступления на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. Чиновник заметил, что хочет четко и ясно высказаться об этом в своей речи о ситуации Индо-Тихоокеанском регионе.

США по-прежнему глубоко привержены сохранению статус-кво в соответствии с нашей давней политикой одного Китая и выполнением наших хорошо зарекомендовавших себя обязательств в рамках Закона об отношениях с Тайванем. И мы будем продолжать категорически выступать против односторонних изменения статус-кво какой-либо стороной. Ллойд Остин, шеф Пентагон

Министр по обороне США пояснил, что конфликт из-за Тайваня не является неизбежным выходом, но такой сценарий поставит под угрозу безопасности морских путей и глобальных цепочек поставок. Ллойд Остин добавил, что подобный конфликт станет разрушительным, поэтому Вашингтон намерен поддерживать мир и стабильность в регионе. Он добавил, что США не стремятся к новой холодной войне и конкуренции в отношении КНР.

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Фото и видео: YouTube / CNA