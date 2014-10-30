В Пентагоне продолжит регулярно проводить операции ВМС США в Черном море

Джон Кирби не стал комментировал заявление МИД Турции об отказе американских эсминцев проходить через Босфор.

В Пентагоне пообещали продолжить регулярно проводить операции ВМС США в Черном море. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник напомнил, что американцы периодически проводят операции в акватории данного региона. Спикер прокомментировал вопрос корреспондентки о том, что на текущей недели руководство Вашингтона решило отменить отправку двух боевых кораблей в Босфор.

Мы не говорим...о конкретных операционных перемещениях. Мы на рутинной основе использовали корабли ВМС в Черном море, и это продолжится. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне напомнили, что не сообщают о гипотетических возможностях, а также о возможных будущих операциях ВМС США.Кирби заметил, что в прошлом году американцы присутствовали в Черном море и в этом году ситуация будет аналогичной. Сообщения из Турции об отказе отправки эсминцев в регион Кирби решил оставить без внимания.

США направят часть войск из Афганистана в Индо-Тихоокеанский регион.

Фото: YouTube/The Hill