Кристин Уормут призвала США тщательно обдумывать каждое решение по поставкам оружия, чтобы не допустить эскалации конфликта.

В Пентагоне признали, что поддерживать боевой дух украинских сил будет труднее. Такого мнения придерживается глава сухопутных войск США Кристин Уормут. Чиновница выступила на мероприятии, организованном вашингтонским Атлантическим советом. По словам чиновницы, власти страны осознают тот факт, что сложно поддерживать и поднимать настрой солдат во время непрекращающихся артиллерийских обстрелов. Однако несмотря на это США не хотят, чтобы новые поставки вооружений для Киева привели к витку эскалации конфликта в регионе. Минобороны стремится предоставить всю возможную поддержку Украине, которая не скажется на усилении боевых действий.

Сейчас идет перемалывающее артиллерийское сражение. Так что, честно говоря, будет сложнее поддерживать боевой дух украинских сил, учитывая, каким обстрелам они подвергаются. Кристин Уормут, представитель Пентагона

Эксперт добавила, что американской администрации требуется тщательно взвешивать имеющиеся риски и обдумывать каждый шаг по поставкам, которые страна может передать украинским военнослужащим. Относительно вопроса единства НАТО Кристин Уормут подчеркнула, что не считает "само собой разумеющимся" единство союзников по Североатлантическому альянсу в вопросе военной поддержки Украины.

Путин: биолаборатории США на Украине вели разработку биологического оружия.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil

