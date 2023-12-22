В Петербурге раскрыли мошенничество с жилищным сертификатом

Правоохранителями была получена оперативная информация о мошенничестве с сертификатом на улучшение жилищных условий в рамках региональной программы.

В Петербурге полиция выявила мошенничество с жилищным сертификатом. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителями была получена оперативная информация о мошенничестве с сертификатом на улучшение жилищных условий в рамках региональной программы. Как установили полицейские, 57-летняя риелтор, представляющая интересы семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, обратилась с предложением к работнику городского учреждения, которое курирует жилищные вопросы. Риелтор попросила содействия в получении подопечной семьей жилищного сертификата вне очереди за вознаграждение в 350 тысяч рублей. По данным полиции, получив указанные деньги, работница учреждения отдала бланк сертификата, заполненный фиктивными данными. Обман вскрылся при попытке предъявить указанный сертификат в уполномоченные организации. В отношении работницы учреждения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ.

Фото: МВД

Подозреваемая 7 мая была задержана.

Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в мошенничестве с покупкой IPhone.

Главное фото: Piter.tv