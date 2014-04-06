В Пентагоне обсуждают обеспечение работы Starlink на Украине

США не платят компании SpaceX за услуги на Украине.

Власти США обсуждают пути поддержания работы системы частной спутниковой связи Starlink на Украине. Однако в настоящее время американское министерство по обороне не платит ха предоставляемые предприятием услуги. Соответствующее заявление сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Он прокомментировал прессе сведения о росте тарифов компании на территории Украины.

Мы продолжаем переговоры с компаниями по подключению SpaceX к системе спутниковой связи в том, что касается Украины. Но на данный момент у меня нет каких-то новостей на этот счет. США в частности ничего не платят Starlink за работу этих систем на Украине. Патрик Райдер, генерал США

Напомним, что днем 29 ноября из украинских СМИ стало известно о том, что американская фирма Starlink повысит стоимость своих услуг за использование спутникового интернета для местных пользователей с $60 до $75 в месяц. Тарифы обновились с 29 декабря.

Пентагон: США представят 2 декабря новый стратегический бомбардировщик.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News