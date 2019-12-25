В Пентагоне не ждут наказания для военных, причастных к удару в Кабуле

Джон Кирби объяснил ответственность которую понесут военные, участвовавшие в гибели мирных жителей.

В Пентагоне подтвердили, что не ожидают наказания для военных, причастных к удару в Кабуле. Об этом на регулярном брифинге с журналистами в американском оборонном ведомстве сделал официальный представитель Джон Кирби. В вашингтоне не думают, что кто-то из военнослужащих, причастных к воздушной атаке на столицу Афганистана, в которой погибли десять гражданских, включая семерых несовершеннолетних, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

У меня нет никаких объявлений или решений, о которых я мог бы сообщить, относительно ответственности…Ни одна из их рекомендаций не имела отношения непосредственно к вопросу об ответственности. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт напомнил прессе о том, что генеральный инспектор американских ВВС Сами Саид по результатам проверки пришел к выводу, что американский закон при нанесении авиаудара в Кабуле нарушен не был. Генерал добавил, что никто из силовиков не проявил преступной халатности. Вопрос о дисциплинарной ответственности было решено поручить командирам военнослужащих. Глава Пентагона обратился за рекомендациями к начальнику Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генералу Ричарду Кларку о предоставлении ему плана дальнейших действий по ситуации.

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Фото и видео: YouTube / NowThis News