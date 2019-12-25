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США: ВС Украины будут использовать Javelin для защиты
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США: ВС Украины будут использовать Javelin для защиты

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В Пентагоне призвали Киев использовать поставленные комплексы ПРО только в целях самообороны.

США рассчитывают, что ВС Украины будут использовать Javelin для защиты. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник заявил о том, что Вашингтон надеется на ответственный подход Киева к использованию поставленной военной техники и боеприпасов, включая противотанковое оружие. Спикер отметил, что ПРО должно применяться исключительно в целях самообороны.

Они принадлежат украинским вооруженным силам. Мы ожидаем, что... они будут использоваться ответственно и в целях самообороны, но мы не привязывали их к конкретным географическим регионам внутри Украины.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Ранее Джон Кирби заявлял прессе о том, что на этой неделе украинские военные получат партию стрелкового оружия и боеприпасов. Эта поставка станет финальной в качестве выделенной военной помощи на сумму в 60 миллионов. Ранее партию утвердил президент Джо Байден.

Пентагон не обсуждал расширение военного присутствия в Европе.

Фото и видео:
 

Теги: джон кирби, пентагон, противоракетная оборона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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