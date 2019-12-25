Пентагон не обсуждал расширение военного присутствия в Европе

Джон Кирби назвал условие начала консультаций по данному вопросу.

Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе. Такое заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник уточнил, что Вашингтон не едет консультаций со своими союзниками по НАТО о возможном боевом усилении. Однако страна положительно откликнется на подобную просьбу, если обстановка на государственной границе с Украиной обострится.

Если будет... вторжение на Украину и если наши союзники по НАТО запросят дополнительные ресурсы для поддержки их оборонительных возможностей, то тогда мы позитивно рассмотрим эти обращения. Просто пока мы еще до этого не дошли. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон готов расширить свое влияние на Восточном фланге Европы, если Москва решится на реализацию приписываемых ей Западом планов по наращиванию эскалации вокруг Киева.

Пентагон: США не планируют оказывать дополнительную военную помощь Украине.

Фото: YouTube / Defense Flash News