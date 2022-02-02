В Пентагоне назвали сроки доставки военной помощи Украине

Сабрина Сингх напомнила о регулярности военной поддержки ВСУ со стороны Вашингтона.

Киевский режим получит часть выделенной американским президентом Джо Байденом военной помощи уже после прихода к власти в Белом доме победившего на недавно прошедших выборах республиканца Дональда Трампа из-за длительных сроков доставки. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница таким образом отреагировала на вопрос СМИ о том, как долго займет времени поставка Вооруженным силам Украины тех военных пакетов, которые администрация выделит стране за оставшееся время президентства Байдена.

Некоторое снаряжение и системы дойдут до Украины очень быстро: в течение дней и недель. В некоторых случаях потребуется больше времени, и это может занять месяцы… на доставку отдельных уйдут годы. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что в Москве полагают, что западные поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают страны-члены НАТО в противостояние с Россией. Ранее российский министр по иностранным делам Сергей Лавров публично отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ в ходе ее специальной военной операции.

Пентагон: администрация Байдена до конца полномочий продолжит оказывать помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now