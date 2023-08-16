Пентагон: администрация Байдена до конца полномочий продолжит помощь Украине

В американском министерстве по обороне уточнили, что администрация президента Джо Байдена до конца своих должностных полномочий продолжит оказывать поддержку Вооруженным силам Украины. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница добавила, что у властей осталось для киевского режима порядка четырех миллиардов долларов, выделенных по линии механизма PDA. Также страна получил еще два миллиарда долларов по линии Агентства по международному развитию (USAID).
В ближайшие недели и до конца работы этой администрации мы продолжим выделять пакеты точно так же, как мы делали в прошлом. Это то, что мы делали регулярно, почти еженедельно.
Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона
Авторы из издания The Politico сообщили читателям в среду о том, что администрация Байдена намерена направить Украине оставшиеся шесть миллиардов военной помощи до момента торжественной инаугурации избранного президента, республиканца Дональда Трампа.
В США заявили, что решение не поставлять Киеву дальнобойное оружие остается в силе.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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