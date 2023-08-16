Пентагон: администрация Байдена до конца полномочий продолжит помощь Украине

Сабрина Сингх указала на регулярность военной поддержки Украине со стороны Вашингтона.

В американском министерстве по обороне уточнили, что администрация президента Джо Байдена до конца своих должностных полномочий продолжит оказывать поддержку Вооруженным силам Украины. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница добавила, что у властей осталось для киевского режима порядка четырех миллиардов долларов, выделенных по линии механизма PDA. Также страна получил еще два миллиарда долларов по линии Агентства по международному развитию (USAID).

В ближайшие недели и до конца работы этой администрации мы продолжим выделять пакеты точно так же, как мы делали в прошлом. Это то, что мы делали регулярно, почти еженедельно. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Авторы из издания The Politico сообщили читателям в среду о том, что администрация Байдена намерена направить Украине оставшиеся шесть миллиардов военной помощи до момента торжественной инаугурации избранного президента, республиканца Дональда Трампа.

В США заявили, что решение не поставлять Киеву дальнобойное оружие остается в силе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now