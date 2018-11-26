В Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Одну из категорий составляют участники Великой Отечественной войны.

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность получения второй пенсии определенными категориями граждан. Уточняется, что по закону некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Одну из категорий составляют участники Великой Отечественной войны. Те, кто стал инвалидом после военной травмы, а также блокадники Они получают 2 пенсии: одну - по инвалидности и страховую - по старости. По старости и за выслугу лет двойную пенсию получают госслужащие, космонавты и летчики-испытатели. Две пенсии также назначают членам семей - ликвидаторов аварии в Чернобыле, а также родителям и вдовам военных, погибших на службе.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии россиян повысятся на 2%.

Фото и видео: Piter.TV