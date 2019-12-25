Данные выплаты получили более 90% семей с детьми в России.

В Пенсионном фонде рассказали о механизме начисления детских выплат в августе. Субсидия в размере 10 тысяч рублей на ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет будет начислена после 5 августа.

Отмечается, что в июне и июле данные выплаты получили более 90% семей с детьми в России. Оставшиеся десять процентов не подали заявление на выплату. В Пенсионном фонде заявили, что это семьи из горных или северных населённых пунктах — до них тяжело добраться, там часто возникают проблемы с интернетом. В ПФР обещают, что выплата дойдёт и до таких семей.

Ранее мы писали, что россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрокредитов.