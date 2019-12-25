С 29 июня по 5 июля процент возврата долга был ниже базового уровня на 9%.

Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрокредитов. Об этом говорят данные платёжного сервиса CloudPayments, пишет издание РБК.

Компания отмечает, что выплаты пособий семьям с детьми положительно сказались на проценте возвращения микрозаймов. Статистика собираемости у микрофинансовых организаций начала улучшаться со второй недели июня — когда российским семьям с детьми начали приходить выплаты на ребёнка. Аналогичная ситуация была зафиксирована в начале июля.

С 29 июня по 5 июля процент возврата долга был ниже базового уровня на 9%, с 6 по 12 июля — на 8%. Во время майских праздников и в начале июля россияне хуже всего возвращали микрокредиты — их собираемость упала в этот период на 20–30%.

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