В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Такая ситуация может коснуться россиян, за которых деньги получают по доверенности.

В понедельник, 9 декабря, "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР) сообщила, что выдачу пенсий гражданину могут приостановить из-за отсутствия регистрации по месту получения денег. Эта мера призвана запретить криминально воспользоваться средствами пожилого человека, например, в случае его смерти.

В фонде отметили, что при сложности с личным появлением существует мобильная клиентская служба, которая поможет получить пенсию на дому.

Ранее мы сообщали о том, что в России могут запретить взыскание долгов с пенсий.

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