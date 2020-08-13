В Пенсионном фонде напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет

Получателей выплат в конце августа определят территориальные органы ПФР.

В Пенсионном фонде России напомнили о прибавке к пенсии для граждан после того, как им исполнится 80 лет.

Они имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Отмечается, что в 2020 году размер такой прибавки - 11 372,5 рубля.

Получателей выплат в конце августа определят территориальные органы ПФР. Также будет назначена пенсия по потере кормильца для граждан, которым исполнилось 80 лет.

Ранее Минтруд предложил уточнить гарантированный минимум дохода должника.

Видео: kremlin.ru