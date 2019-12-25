Поправки будут вносить в Гражданский процессуальный и Трудовой кодексы.

Минтруд предложил уточнить гарантированный минимум дохода должника. С заявлением выступил замглавы ведомства Андрей Пудов.

Он призвал уточнить, какой размер прожиточного минимума должен оставаться у должника — установленный на региональном уровне или на федеральном.

Накануне в Госдуму внесли проект, по которому у должника для жизни не должно оставаться менее прожиточного минимума каждый месяц. Поправки будут вносить в Гражданский процессуальный и Трудовой кодексы, законы "Об исполнительном производстве" и "О страховых пенсиях".

Если мы говорим о ПМе региональном, то это действительно проблема для тех, кто будет исполнять эти решения. Андрей Пудов, заместитель министра труда РФ

Причина трудностей в том, что каждый регион индивидуально устанавливает размер прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму.