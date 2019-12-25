В Пенсильвании удовлетворили жалобу Трампа о подсчете голосов

Опубликованные накануне результаты показали, что в штате Байден опережает Трампа на 54 тысячи голосов.

В Пенсильвании удовлетворили жалобу президента США Дональда Трампа о подсчете голосов на прошедших выборах главы государства. Об этом пишут "РИА Новости".

Суд будет изучать — законны ли голоса, присланные по почте. Штаб Трампа настаивает на том, что госсекретарь штата Кэти Буквар не имела полномочий продлевать подтверждение подлинности бюллетеней, которые прислали по почте, с шести дней до девяти с дня выборов 4 ноября.

СМИ США отмечают, что доля таких голосов несущественна. Некоторые журналисты указывают на то, что подобные бюллетени вообще не учитывали при подсчёте голосов.

Опубликованные накануне результаты показали, что в Пенсильвании Байден опережает Трампа на 54 тысячи голосов.

Ранее глава Минздрава США сравнил программы Трампа и Байдена по борьбе с коронавирусом.

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