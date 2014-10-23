В Педиатрическом университете спасли подростка из Череповца с пулей в животе

При осмотре у пациента было обнаружено слепое проникающее ранение брюшной полости и забрюшинного пространства. Врачи выявили раневой канал в печени и разрыв правой почки.

Врачи Педиатрического университета срочно приняли в клинику пациента из Череповца, который ранее находился в детской больнице. Мальчик шел выбрасывать мусор, когда почувствовал боль в правом боку. Позже выяснилось, что в него стреляли из пневматического оружия. Как пишет spb.aif.ru, подросток был доставлен в Петербург на санитарном транспорте, а по дороге врачи получали рекомендации от специалистов петербургского вуза.

При осмотре у пациента было обнаружено слепое проникающее ранение брюшной полости и забрюшинного пространства. Врачи выявили раневой канал в печени и разрыв правой почки. Пуля, являющаяся инородным телом, находилась в забрюшинном пространстве.

Пациента, прибывшего в Петербург в состоянии средней степени тяжести, успешно прооперировали. Извлечение пули и последующая реабилитация потребовали совместной работы хирургов, анестезиологов, реаниматологов, нефрологов и других специалистов.

Ранее мы сообщили о том, что в реанимации Педиатрического университета спасают годовалую девочку, утонувшую дома в ванне.

Фото: Telegram / СПбГПМУ Педиатрический университет (архив)