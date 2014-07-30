Одна из петербурженок петербурженка думала, что ждёт двойню – так ей сказали на первом УЗИ. Однако во время следующего ультразвукового обследования врач заметил ещё одного малыша.

В Педиатрическом университете на прошлой неделе родились двойня и тройня: 18 октября на свет появились двойняшки, а 19-го – тройняшки. Об этом сообщила пресс-служба Педиатрического университета.

Одной из счастливых мам стала ассистент кафедры акушерства и гинекологии СПбГПМУ Елена. Она рассказала, что назвала сыновей Владимир и Константин. Мальчики родились довольно крупными: один весил 3 530 граммов, второй – 3130. Оба малыша и мама чувствуют себя хорошо и скоро отправятся домой.

Ещё одна петербурженка Агата тоже думала, что ждёт двойню – так ей сказали на первом УЗИ. Однако во время следующего ультразвукового обследования врач заметил ещё одного малыша. Бригада врачей СПбГПМУ 19 октября выполнила операцию кесарево сечение, в ходе которой на свет появились две девочки и мальчик. Родившаяся первой Полина весит 2200 граммов, Арина – 2150, самый крупный – Савелий, почти 2,5 килограмма. Новорожденные сёстры – однояйцевые близнецы: они развились из одной яйцеклетки и делили на двоих плаценту. Из другой яйцеклетки сформировался их брат, у которого был собственный плодный пузырь.

Ранее в Педиатрическом университете спасли 13-летнего подростка с редкой патологией.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ