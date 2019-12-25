В Педиатрическом университете спасли 13-летнего подростка с редкой патологией

По словам врачей, Дима поступил в клинику СПбГПМУ в тяжёлом состоянии. Мальчик не мог ходить, сидеть, говорить, питание получал через зонд. У ребенка постоянно наблюдались выраженные дистонические атаки – неконтролируемые движения, которые сопровождались мучительными болями.

У 13-летнего Димы из Кирова врачи диагностировали болезнь Вильсона-Коновалова – нарушение метаболизма, при котором в организме накапливается медь. Патология редкая – встречается у одного пациента на 100 тысяч. Обычно у таких пациентов страдает печень, но у этого ребёнка стремительно развивались неврологические нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Педиатрического университета.

По словам врачей, Дима поступил в клинику СПбГПМУ в тяжёлом состоянии. Мальчик не мог ходить, сидеть, говорить, питание получал через зонд. У ребенка постоянно наблюдались выраженные дистонические атаки – неконтролируемые движения, которые сопровождались мучительными болями. Левую руку "выкрутило" так, что пострадал локтевой сустав – пришлось провести операцию и наложить гипс.

Мама пациента Ольга рассказала, что страшные перемены произошли с её сыном буквально за месяц: до этого Дима был совершенно здоров. В Кировской областной детской больнице сказали, что при таком дебюте и течении заболевания, подросток не выживет.

В СПбГПМУ к лечению Димы приступила мультидисциплинарная команда специалистов – анестезиологов-реаниматологов, неврологов, гастроэнтерологов, генетиков, ортопедов-травматологов. В первые две недели самочувствие мальчика ухудшалось, обезболивающие препараты не помогали. Речь шла об имплантации баклофеновой помпы – данный метод позволяет облегчить состояние пациента при тяжелом спастическом синдроме. Однако постепенно терапия начала давать результат и боль отступила. Спустя два месяца Диму выписали из стационара, через три месяца подростку убрали трахеостому, он начал сидеть в коляске.

Недавно Дима с мамой вернулись из подмосковной клиники, где мальчик проходил реабилитацию. Он уже может обходиться без инвалидной коляски. У ребёнка пока сохраняются серьёзные проблемы с речью, но постепенно ситуация улучшается.

Специалисты СПбГПМУ отметили, что, если человек соблюдает все рекомендации врачей и регулярно проходит обследования, он может прожить долгую полноценную жизнь.

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Фото: Piter.tv