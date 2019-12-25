В Педиатрическом университете открыли скульптурную композицию "Ожидание новой жизни"

Скульптура "Ожидание новой жизни" стала новым украшением Педиатрического университета и напоминает всем о важности здоровья и семейных ценностей.

Педиатрическом университете открылась новая скульптурная композиция под названием "Ожидание новой жизни". Автором произведения является председатель секции скульптуры Союза художников Санкт-Петербурга Олег Жениленко. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению.

Скульптура символизирует важность и красоту материнства, а также олицетворяет современные медицинские технологии, которые помогают сохранять здоровье беременных женщин, рожениц и детей. По задумке автора, произведение станет талисманом для будущих мам, врачей и студентов.

Открытие скульптурной композиции прошло в торжественной обстановке, в которой приняли участие руководство университета, художник Олег Жениленко, а также множество гостей и журналистов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 23 августа родлись тройняшки.

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга