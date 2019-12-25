В Петербурге 23 августа родлись тройняшки

Комздрав Петербурга празднует рождение тройняшек у петербургской семьи. Врачи роддома были с мамой с самого начала беременности.

В среду, 23 августа, в Перинатальном центре №1 родились доношенные тройняшки – Богдан, Глеб и Дарина. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

Врачи Перинатального центра №1 отмечают, что рождение тройняшек – это всегда большое событие и особый случай, требующий особого внимания и заботы. Все медицинские работники центра были на высоте и оказали необходимую помощь маме и малышам в течение всего периода беременности и после рождения.

Сейчас родители Ирина и Артём наслаждаются счастливым моментом и радуются новым членам своей большой семьи. Они благодарят всех медицинских работников за профессионализм и заботу о них и их малышах.

Ранее сообщалось, что в Петербурге таксист принял роды у пассажирки.

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга