В Петербурге 23 августа родлись тройняшки

В среду, 23 августа, в Перинатальном центре №1 родились доношенные тройняшки – Богдан, Глеб и Дарина. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.
Врачи Перинатального центра №1 отмечают, что рождение тройняшек – это всегда большое событие и особый случай, требующий особого внимания и заботы. Все медицинские работники центра были на высоте и оказали необходимую помощь маме и малышам в течение всего периода беременности и после рождения.
Сейчас родители Ирина и Артём наслаждаются счастливым моментом и радуются новым членам своей большой семьи. Они благодарят всех медицинских работников за профессионализм и заботу о них и их малышах.
Ранее сообщалось, что в Петербурге таксист принял роды у пассажирки.
Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все