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В Павловске затопило пешеходный тоннель под железной дорогой

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На фотографии видно, что кто-то положил дверь на пол, чтобы не промочить ноги.

В Павловске подтопило пешеходный тоннель под железной дорогой. Фото и видео публикуют в паблике "ГОРОД ПУШКИН.info" в соцсети "Вконтакте". 

Горожане рекомендуют надевать резиновые сапоги. На фотографии видно, что кто-то положил дверь на пол, чтобы не промочить ноги. Другие пользователи сообщили, что утром воды было по щиколотку. Причина подтопления неизвестна. 

Ранее впервые Фонд капремонта завершил ремонт крыш в срок в Петербурге. К концу прошлого года всего завершили более 1770 видов работ на 14 млрд рублей.

Фото и видео: Вконтакте / ГОРОД ПУШКИН.info

Теги: затопило, пешехрдный, тоннель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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