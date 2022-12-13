В Павловске затопило пешеходный тоннель под железной дорогой

На фотографии видно, что кто-то положил дверь на пол, чтобы не промочить ноги.

В Павловске подтопило пешеходный тоннель под железной дорогой. Фото и видео публикуют в паблике "ГОРОД ПУШКИН.info" в соцсети "Вконтакте".

Горожане рекомендуют надевать резиновые сапоги. На фотографии видно, что кто-то положил дверь на пол, чтобы не промочить ноги. Другие пользователи сообщили, что утром воды было по щиколотку. Причина подтопления неизвестна.

Ранее впервые Фонд капремонта завершил ремонт крыш в срок в Петербурге. К концу прошлого года всего завершили более 1770 видов работ на 14 млрд рублей.

Фото и видео: Вконтакте / ГОРОД ПУШКИН.info