Тоннель дамбы закроют для автомобилистов Петербурга на 3 дня

С 23 по 24 января проезд ограничат в транспортном отсеке Финской стороны, на внешнем кольце, а с 25 по 26 января — на внутреннем кольце, в транспортном отсеке Невской стороны.

С 23 по 26 января закроют проезд в тоннеле петербургской дамбы. В это время будут проводиться регламентные и ремонтно-восстановительные работы. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Дирекции КЗС.

С 23 по 24 января проезд ограничат в транспортном отсеке Финской стороны, на внешнем кольце, а с 25 по 26 января — на внутреннем кольце, в транспортном отсеке Невской стороны. Для ввода и вывода подъемной техники могут полностью перекрывать въезд в тоннель, но не более чем на 7–10 минут.

Ранее участок КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют на следующей неделе. Закрытие движения планируется трижды за ночь с перерывами по 15 минут (01:30–01:45, 02:30–02:45, 03:30–03:45). В тёмное время суток на участке будет производиться монтаж ригеля конструкции П-образной металлической опоры".

Фото: Piter.tv

