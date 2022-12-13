Участок КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют на следующей неделе

Ограничение планируется на ночь 24 января.

В ночь на вторник, 24 января, внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей будет перекрыто для движения автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Закрытие движения планируется трижды за ночь с перерывами по 15 минут (01:30–01:45, 02:30–02:45, 03:30–03:45).

В тёмное время суток на участке будет производиться монтаж ригеля конструкции П-образной металлической опоры".

Ранее мы сообщили о том, что движение по Дороге Жизни от Ладожского озера до Всеволожска будет ограничено 29 января.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"