Движение по Дороге Жизни от Ладожского озера до Всеволожска будет ограничено 29 января

В этот день в Ленобласти состоится 54-й международный марафон в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 79-летия полного освобождения города от фашистской блокады.

В воскресенье, 29 января, во Всеволожском районе состоится 54-ый международный зимний марафон "Дорога Жизни". На время проведения марафона движение по участку шоссе Дорога Жизни от Ладожского озера до Всеволожска будет ограничено. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.

Ограничение будет действовать в период с 7:30 до 18:00. Водителей попросили внимательно отнестись к планированию маршрута следования.

Отметим, что мероприятие приурочено к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 79-летию полного освобождения города от фашистской блокады.

Ранее мы сообщили о том, что движение по Приморскому шоссе ограничат до начала лета 2023 года.

Фото: Пресс-служба Смольного; ВКонтакте / Дорога жизни - 54-й международный марафон