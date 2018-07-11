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Движение по Приморскому шоссе ограничат до начала лета 2023 года
Сегодня, 13:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Движение по Приморскому шоссе ограничат до начала лета 2023 года

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Также в Выборгском районе с 30 декабря закрывается движение по съезду с Выборгского шоссе на Суздальский проспект.

ГАТИ предупредила петербургских автомобилистов о планируемых закрытиях и ограничениях движения в двух районах города. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

В Приморском районе из-за работ по прокладке инженерных сетей с 30 декабря по 31 мая 2023 года ограничат движение транспорта по Приморскому шоссе (от 1-го Лахтинского моста до улицы Савушкина).

Также в Выборгском районе с 30 декабря закрывается движение по съезду с Выборгского шоссе на Суздальский проспект. Ограничения будут действовать до 28 января 2023 года.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, ограничения движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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