Движение по Приморскому шоссе ограничат до начала лета 2023 года

Также в Выборгском районе с 30 декабря закрывается движение по съезду с Выборгского шоссе на Суздальский проспект.

ГАТИ предупредила петербургских автомобилистов о планируемых закрытиях и ограничениях движения в двух районах города. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

В Приморском районе из-за работ по прокладке инженерных сетей с 30 декабря по 31 мая 2023 года ограничат движение транспорта по Приморскому шоссе (от 1-го Лахтинского моста до улицы Савушкина).

Также в Выборгском районе с 30 декабря закрывается движение по съезду с Выборгского шоссе на Суздальский проспект. Ограничения будут действовать до 28 января 2023 года.

Фото: Piter.tv