В Павловске ввели карантин из-за инфекции лошадей, которая может передаваться людям

Под Петербургом заболела лошадь: инфекция может навредить и людям. Георгий Полтавченко ввел карантин.

Губернатор Санкт-Петербурга объявил о карантине в Павловске. Болезнь появилась оттуда, откуда не ждали - из местной конюшенной организации. На территории ООО "Ковбой" по переулку Мичурина лошади массовой заразились инфекционной анемией. Постановление о карантине опубликовано на официальном сайте Смольного. Стоит отметить, что указанная болезнь является опасной и для человека.

Доктора рассказали, что эффективного лечения еще не обнаружили. Из-за вируса, животных придется умертвить.Контроль за карантинными действиями возложен на вице-губернатора Петербурга Анну Митянину. В течение всего периода запрещен вход на территорию посторонним, а также ввоз и вывоз корма и навоза. Эксперты проведут дезинфекцию помещений.

Врачи предпринимают все необходимые меры предосторожности, чтобы недопустить заболевание людей. Вирус поражает органы кроветворения, и нарушает работу сердца.

Напомним, что у енотовидных собак Фрола и Фроси родились первые щенки.

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