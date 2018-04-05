Немного милоты: у енотовидных собак Фрола и Фроси родились первые щенки

Малыши пока что слишком маленькие, чтобы выходить на улицу.

5 апреля енотовидные собаки Фрола и Фроси из фермерского хозяйства для животных "Приют Белоснежки" обзавелись первым потомством.

Как сообщает Online47.ru, пятеро новорождённых щенков стали первым приплодом в их семейной жизни. Щенки пока что очень маленькие и слепые, поэтому сейчас они находятся под защитой матери. Отец в это время балуется мясом, но далеко от Фроси и детей не уходит.

Пара енотовидных собак поселилась в приюте после того, как их бывшие хозяева не смогли с ними справиться. В "Приюте Белоснежки" у них есть все необходимое.

Ранее Piter.tv сообщал, что Ленинградский зоопарк показал новорожденную обезьянку.

Видео: ВКонтакте / Online47