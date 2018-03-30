Ленинградский зоопарк показал новорожденную обезьянку

В Ленинградском зоопарке 23 марта родился малыш-белорукий гиббон.

Сегодня, 30 марта сотрудники зверинца устроили презентацию малыша. Правда, мама Габина совсем этому не рада и старается спрятать новорожденного от чужих глаз.

Сотрудники зоопарка – это родители своих животных. Вы же знаете, что если рождаются дети, то это всегда праздник. Всегда очень приятно. Главное, чтобы дети были здоровенькие. Но судя по всему, гиббончик очень хорошенький. Висит прекрасно на Габине и мы надеемся, что это самочка. Директор зоопарка Ирина Скиба

На вопрос почему же все ждут самочку, сотрудница зоопарка пояснила, что у пары уже есть два сына. Кроме того, маме семейства было бы веселее, если бы у нее была единомышленница дочка.

Также директор зоопарка рассказала, что у гиббончиков есть семейная песня, которую они исполняют дружным коллективом.

Стоит отметить, что детенышу семь дней от роду, однако пол зверька до сих пор не определён. Дело в том, что мама и малыш не разлучаются друг от друга ни на секунду.

Видео: Piter.TV

Дарья Шефер, Дарья Молчанова