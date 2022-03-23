Медведи проснулись в центре "Велес" и "Приюте Белоснежки"

В "Велесе" живут 25 медведей.

В Московском зоопарке проснулись медведи. "Петербургский дневник" узнал, как спится их родне и другим животным, впадающим в спячку, в Петербурге и Ленобласти.

В Ленинградском зоопарке нет бурых медведей, а вот знаменитые сурки Ижорик и Августина пока всё еще спят. В "Велесе" в Рапполово, где помогают диким животным, проснулись все 25 медведей. В центре добавили, что люди могут помочь им, привезя овощи, фрукты или крупы для косолапых.

На зооферме "Приют Белоснежки" живут двое медведей: неугомонный медвежонок, который и не собирался в спячку, и взрослая медведица, которая недавно проснулась. Сурки на зооферме проснулись еще в день сурка, 2 февраля.

Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным (Сергей Овчинников)