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На зооферме в Ленобласти проснулся сурок

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Как отметил автор ролика, Анфиса не испугалась своей тени, а это значит, что весна придет совсем скоро.

На зооферме " Приют Белоснежки", которая находится в Волосовском районе Ленобласти, 2 февраля проснулась самка сурка Анфиса. Об этом соощбили сотрудники зоофермы.

По традиции, если 2 февраля сурок выходит из норы и, увидев собственную тень, пугается – то весна наступит через шесть недель, а если он спокойно покидает домик, значит, ждать холодов больше не стоит. Как отметил автор ролика, Анфиса не испугалась своей тени, а это значит, что весна придет совсем скоро.

В это же время, как рассказали сотрудники Ленинградского зоопарка, сурки Ижорик и Августина крепко спят в своём укрытии и не собираются просыпаться. 

Видео: ВКонтакте / Зооферма "Приют Белоснежки"

Теги: день сурка, сурки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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