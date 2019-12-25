В Павловске пенсионерке "продали" мёд за 52 тысячи рублей

Мошенница оставила после себя "квитанции" на продукт.

В Павловске неизвестная мошенница воспользовалась вниманием пожилой местной жительницы и украла у нее крупную сумму денег. Как стало известно Piter.tv 14 июня, накануне в квартиру дома на улице Толмачева позвонила женщина, которая представилась сотрудницей магазина "Магнит" и предложила 82-летней женщине купить у нее мёд.

После того, как она передала "продавщице", зашедшей в квартиру, 2,6 тысяч рублей, пенсионерка также не досчиталась 50 тысяч рублей, которые она оставила на столе на кухне. Описать аферистку пострадавшая смогла так: худая женщина с европейским типом лица, на вид 60 лет, рост 168 см, со светлыми волосами, была в серой юбке, с белым платком и черной сумкой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).

Ранее мы сообщали о том, что попытка оказать первую помощь привела к смерти жительницы деревни Хотнежа. Нанесший смертельные травмы сам пришел в областной Следком.

Фото: Pixabay