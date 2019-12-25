Попытка оказать первую помощь привела к смерти жительницы деревни Хотнежа

Нанесший смертельные травмы сам пришел в областной Следком.

Трагическая история развернулась в деревне Хотнежа Волосовского района Ленинградской области. Вечером в субботу, 6 мая, в частном доме было найдено тело 87-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти. Как стало известно Piter.tv, cпустя два дня врачи установили, что смерть пожилой жительницы деревни наступила после травм грудной клетки, переломов ребер, груди, наступившего травматического шока и других повреждений.

Через неделю в СК по Ленобласти возбудили уголовное дело по 111-й статье УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В этот же день, 13 июня, к следователям приехал сын погибшей, 49-летний гендиректор петербургской стройкомпании. Он сообщил, что в тот день 6 мая попытался реанимировать маму самостоятельно. Мужчина сообщил, что положив руку на руку на груди, стал давить на грудь пожилой женщине не менее 15 раз, чем мог причинить телесные повреждения. Он был опрошен и отпущен.

Ранее мы сообщали о том, что в Бокситогорске раскрыта кража углошлифовальных машин. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv