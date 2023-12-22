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В Павловске отреставрируют икону XIX века
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В Павловске отреставрируют икону XIX века

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Икона оформлена в серебряный оклад с позолотой работы симбирского мастера-монограммиста "БШ".

Реставраторы музея-заповедника "Павловск" приведут в порядок икону святителя Алексия митрополита Московского работы неизвестного русского иконописца XIX века. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Икона оформлена в серебряный оклад с позолотой работы симбирского мастера-монограммиста "БШ". В центре расположена фигура митрополита Алексия с нимбом над головой, в руке он держит книгу. Митрополит изображен стоящим на пьедестале на фоне церкви и пейзажа; по периметру — орнамент в стиле рокайль. Задник иконы обтянут парчой с серебряной пластиной с надписью синей эмали по золоченому серебру. 

По предварительному заключению специалистов, живописное изображение необходимо расчистить и обеспылить, а также воссоздать утраченные красочные фрагменты.

Эта икона была поднесена жителями города Самары великому князю Николаю Николаевичу, Главнокомандующему действующей армии в Болгарии в 1877 году.

Ранее была завершена реставрация колокольни Никольского Морского собора.

Фото: ГМЗ "Павловск"

Теги: икона, павловск, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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