Арт-праздник "Осенняя пастораль" состоится в Павловске

Праздничное мероприятие состоится в рамках фестиваля "Павловские сезоны".

Местом для фестиваля станет Садоводство Боде ГМЗ "Павловск" - одна из интереснейших новых возрожденных достопримечательностей музея.

Согласно планам начала XIX века, в этой зеленой зоне планировали оформить гряды в виде квадратов с овощными культурами и яркими цветами. В рамках "Осенней пасторали" по Садоводству будут проводиться экскурсии с сотрудником музея-заповедника, выставки картин, а также, например, мастер-классы по художественной резке овощей и фруктов.

Сопровождать воскресный день в Павловске будет музыка флейты, домры и валторны и других инструментов.

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