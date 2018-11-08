Ожившие скульптуры и зона будущего. Какие новинки подготовил Музей железных дорог России этой осенью

В конце августа музей принял полумиллионного посетителя. Какими экспонатами удивлял музей летом и что планирует открыть осенью, смотрите в репортаже Piter.TV.

Музей железных дорог России подготовил для петербуржцев и гостей города множество новых экспонатов. Медиаобъектов в музее стало еще больше, теперь его запросто можно назвать интерактивным. Среди новинок специальные панели, с помощью которых скульптуры людей оживают. На глазах посетителей фигуры превращаются в сотрудников железной дороги и пассажиров другой эпохи.

Это вагон переселенцев, в который можно зайти и увидеть своими глазами, в каких условиях крестьяне покидали свои дома. Здесь все воссоздано до мелочей: от каждого винтика до деревянных полок на девять человек в купе.

Рядом находится вагон для лошадей, сотрудники музея воссоздали атмосферу с помощью проектора. Недалеко расположился советский вагон-холодильник, в нем возили сливочное масло из Сибири. Сейчас в музее четыре вагона, в которые можно зайти и почувствовать себя в прошлом, но это еще не все.

Впечатляюще выглядит и паровоз на поворотном круге, который занимает почетное место в центре зала. Здесь проводят различные концерты и мероприятия, на фоне паровоза можно построить сцену и места для зрителей. Световые инсталляции позволяют не только представить шоу, но и превратить паровоз в произведение искусства.

Еще один интерактивный комплекс "Стрелка времени" открывает перед посетителями панораму художника Павла Пясецкого. В XIX веке он путешествовал на поезде несколько лет и рисовал путь Транссибирской железной дороги. Сейчас картина длиной 942 метра хранится в фонде Эрмитажа, выставлять ее затруднительно. Однако в Музее железных дорог России ее можно увидеть в анимированном виде каждый день.

Несмотря на насыщенную интерактивную программу, музей останавливаться на достигнутом не собирается. В планах открыть зону будущего с роботами, реконструировать еще несколько вагонов и чаще проводить мероприятия.

Фото и видео: Piter.tv