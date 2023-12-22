В Павловск вернулись книги, похищенные фашистами

Это книги на французском языке: 4-й том "Исторических и политических мемуаров времен правления Людовика XVI" (Париж, 1801 г.) и 3-й том "Секретной переписки Марии Антуанетты" (Париж, 1874).

В истории Павловска 24 января – особая дата. В 1944 году 24 января Павловск был освобожден от немецко-фашистской оккупации. Накануне важной даты в музей-заповедник "Павловск" вернулись две книги из музейного собрания, похищенные фашистами во время оккупации. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Это книги на французском языке: 4-й том "Исторических и политических мемуаров времен правления Людовика XVI" (Париж, 1801 г.) и 3-й том "Секретной переписки Марии Антуанетты" (Париж, 1874).

Хранитель фонда редкой книги музея-заповедника "Павловск" Ирина Алексеева рассказала, что в 2023 году в музей обратились сотрудники научной библиотеки Государственного Волгоградского университета: в своем собрании они обнаружили две книги с экслибрисами Павловска. Другие печати и пометы на томах подтверждают, что в 1942 году они находились в Германии, где поступили в библиотечное собрание Министерства иностранных дел Третьего рейха.

Очевидно, что эти книги были среди тысяч других, похищенных из Павловска во время оккупации (до сих пор в международном розыске находится около 4000 книг из нашего собрания). После Победы обнаруженные в Германии книги из Советского Союза были перемещены в Москву: если принадлежность устанавливали сразу – то отправляли прежним владельцам, остальные поступали в Библиотеку иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Некоторые экземпляры направляли в научные библиотеки в разные города страны. Именно такой путь проделали эти две книги. Ирина Алексеева, хранитель фонда редкой книги музея-заповедника "Павловск"

Ранее Piter.tv рассказывал, что реставраторы музея-заповедника "Павловск" приведут в порядок икону святителя Алексия митрополита Московского работы неизвестного русского иконописца XIX века. Икона оформлена в серебряный оклад с позолотой работы симбирского мастера-монограммиста "БШ". В центре расположена фигура митрополита Алексия с нимбом над головой, в руке он держит книгу.

Фото: ГМЗ "Павловск"