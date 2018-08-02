В Павильонном зале Малого Эрмитажа покажут обновленные стенные фонтаны

В понедельник петербуржцам покажут результат работы реставраторов.

В Петербурге 28 октября в Малом Эрмитаже откроются восстановленные мраморные стенные фонтаны. Презентация отреставрированных элементов декора пройдет в Павильонном зале музея. Демонстрация обновленных предметов искусства назначена на 13 часов дня.

Отметим, что С 2019 по 2023 году Эрмитаж получил государственную субсидию. В общей сложности специалисты создадут 51,55 тысяч квадратных метров. Начало работ запланировано на 2023 год. Там разместят фондохранилище. Из федерального бюджета на данный проект уйдет около 6,1 миллиардов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что музеи Петербурга оказались самыми дорогими в России.

Фото: Piter.tv

